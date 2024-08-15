Ormanda 3 köpek ölü bulundu: Vücuduna iğne saplanmış

Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:23

Güncelleme: 15.08.2024 - 17:51

Olay, D-100 karayolu Bolu Dağı Elmalık mevkiindeki atıl durumdaki dinlenme tesisinde meydana geldi.

Selim Yılmazer ve arkadaşları sürekli olarak hayvanlara yem verdikleri bölgeye gittiklerinde vücutlarında saplı iğneler olan 3 köpekle karşılaştı.

Hayvanseverler, köpeklerin çevresinde de iğnelere rastladı.

Hayvanseverler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Köpeklerin iğne ile uyutulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.