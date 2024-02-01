Ormanda birbirlerini kaybettiler... Donarak hayatını kaybetti!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avlanmaya gittikleri ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel donarak öldü. Diğer avcı Hasan Dursun İyci ise, donmak üzereyken orman evinde bulundu.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Aksaklar köyündeki ormana, 30 Ocak'ta, avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ve Hasan Dursun İyci'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.
Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaya Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri katıldı. Avcıların bulunması için çıktıkları köyle sınırı olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeniköy köyü kırsalında geniş çaplı arama yapıldı.
TÜFEĞİYLE BULUNDU
Arama çalışmalarında avcıların olumsuz hava şartlarından dolayı birbirinden ayrı düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kırsaldaki çalışmalarında, Atilla Temizel'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Temizel'in öldüğü belirlendi. Ayrıca Temizel'in tüfeği de yanında bulundu. Atilla Temizel'in cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Bölgede bir orman evinde bulunan Hasan Dursun İyci ise, hastaneye götürüldü. İyci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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