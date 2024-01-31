Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü

Gaziantep'te bir inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan (31), kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:19
Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
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Burç Mahallesi'nde gece saatlerinde, inşaat alanıdaki konteynerde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

KURTARILAMADI

Yangında inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı belirtildi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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