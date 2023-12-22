Ormanda çalışan görevliler, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda heyelan meydana geldi. Ormanda çalıştıkları sırada olan heyelanı cep telefonuyla kaydeden ekiplerin, olaydan son anda kurtuldukları belirtildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Deredibi köyünde günlerdir etkili olan sağanak sonrası köydeki ormanda heyelan meydana geldi.
Bu sırada kapanan orman yollarını tespit etmek için çalışma yapan Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, heyelan olan yerin yakınında toprak altında kalmaktan sonra anda kurtuldu.
Görevliler heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kaydederken yaşanan panik anları da görüntüye yansıdı.
"İYİ Kİ KAÇMIŞIZ"
Görüntüde, görevlilerden birinin, "Aman aman, iyi ki kaçmışız. 5 dakika önce geçtik yahu oradan" dediği duyuldu.
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