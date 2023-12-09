Zonguldak'ta heyelan... Ev yıkıldı, anne ve oğlu aranıyor!

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı. Evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:02
Zonguldak'ta heyelan... Ev yıkıldı, anne ve oğlu aranıyor!
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Zonguldak'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.


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