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Ormanda kadın çığlığı duyuldu, polis alarma geçti!

Ormanda kadın çığlığı duyuldu, polis alarma geçti!

24.05.2025 12:25:00
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İHA
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Ormanda kadın çığlığı duyuldu, polis alarma geçti!

Bartın'da gece yarısı ormandan gelen kadın çığlığı üzerine polisler harekete geçti. Sesin geldiği yönde inceleme yapan ekipler, 17 yaşındaki 6 çocuğun kendi arasında tartıştığını belirlendi.

Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi Ticaret Meslek Lisesi yakınlarındaki ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine yurttaşlar, yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile 112 ihbar hattını arayarak, yardım istedi.

İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti. Ekipler, ormanlık alanda 17 yaşlarında 4'ü kız olmak üzere toplam 6 çocuk ile karşılaştı.

Polisleri bir anda karşılarında gören çocuklar da korku yaşadı. Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise, çocuklar aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtti.

Kimlik sorgusu yapılan çocuklar, olumsuz bir durum bulunmaması üzerine Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.


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