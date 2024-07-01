Ormanlar madene dönmesin diye yurttaşların başlattığı nöbette 50. gün

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Manisa Gördes’teki Kalemoğlu köyünde Nikel Kobalt Madencilik tarafından yapılmak istenen madencilik faaliyetleri kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Ormanlarını ve köylerini korumak isteyen köylüler ise şirketin alana girmesini engelledi. O günden beri alanda çadırlı nöbet tutan köylüler, 50 gündür alanı terk etmiyor. Yurttaşlar, “Sıcak soğuk, gece gündüz, genç yaşlı demeden ormanımız ve köyümüz için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Talana karşı ormanlarımızı savunacağız. Bizim çocukluğumuz olan, ekmeğimiz olan bu orman satılık değildir. Bu sondaj çalışmasıyla birlikte Kalemoğlu köyü yok olacaktır” dedi.

‘AKBELEN’DEN YARDIM ALACAĞIZ’

Direnişe ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Hasan Türker, tüm zorluklara karşın nöbetin devam edeceğini belirtti. Türker, “Köyün kararlılığı çok sevindirici. Köydeki arkadaşlar, tarımsal üretimin en yoğun olduğu zorlu günlerde bile alanı bırakmıyor. Şirketin, orman ve içme suyu alanlarından köye uzanan noktada yapmak istediği sondaja karşı köylüler, yaşam savunucularının da yardımını bekliyor. Akbelen’deki dostlarımızdan da destek alacağız” diye konuştu.

Köylülerin bir kısmının madende çalıştığını söyleyen Türker, “Yarısına yakını madende çalışmasına karşın gönülleri direnişçi arkadaşlarla beraber. Çünkü onların da evleri bu köyde. İşten çıkarılma korkusu olmasına karşın bana göre köyün yüzde 80’i bu nöbete destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Kalemoğlu Muhtarı İbrahim Erdoğan ise “Buradaki köylüler sabah tarladalar. Tarım zamanı olduğu için yaşamlarını olması gerektiği şekilde sürdürüyorlar. Ancak nöbetten vazgeçmiyoruz. Alan boş kalmıyor, mutlaka biri bulunuyor. Bir program belirledim. Nöbeti kimin tuttuğunu, kimin tutacağını kayıt altına alıyorum” şeklinde konuştu.

Projenin yedi köyü etkileyeceğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: “Buna karşın sadece Kalemoğlu direniş gösteriyor. Çünkü maden sahası burada kalıyor. Ancak yapılacak olan bütün faaliyetler bütün köyleri etkileyecek. Ben diğer muhtarlarla da görüştüm, kimse farkında değil. Sadece bizim direnişimizle olacak bir şey değil. Her gün nöbet tutuyoruz, yanımıza bile uğramıyorlar.”

