Ormanlık alanda bulunan cesedin arkasından cinayet çıktı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:43

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 Şubat’ta kaybolan ve günlerdir aranan Murat Yüzüak’ın cesedi, ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde, Yüzüak’ın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan çalışmalarda, Yüzüak’ın son görüştüğü kişiler araştırıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İlk bulgulara göre, R.G.’nin cinayeti işlediği, M.A.’nın ise ona yardım ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.