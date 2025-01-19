Ormanlık alanda korkunç cinayet... Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 21:38

Güncelleme: 19.01.2025 - 21:38

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turgut’un yakınları da hastaneye akın etti. İsa Turgut’un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri İsa Turgut’un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı.

Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek soruşturmayı yürüttü.

Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.