Orta Karadeniz ve İç Anadolu için 'kar' uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz ve İç Anadolu için 'kar' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #kar yağışı #Kar #İç Anadolu

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