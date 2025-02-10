Orta Karadeniz ve İç Anadolu için 'kar' uyarısı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:34

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.