Almer Tekstil'de 16 sendikalı işçi işten çıkarıldı: 'Küçülme deyip işçi atanlar İŞKUR'dan işçi alıyor'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:03

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:03

Kayseri’deki Almer Tekstil fabrikasında Türk-İş’e bağlı TEKSİF sendikasına üye 16 işçi, 'küçülme' bahanesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, sendikalaşma hakkının engellendiğini ve kötü çalışma koşullarına karşı birlik olmayı savunduklarını belirtti. Fabrikada çalışan diğer işçilere seslenen işten atılan işçiler, "Birlik olalım, ekmeğimiz büyüsün" çağrısı yaptı. İçerideki işçiler ise anayasal haklarını kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bir işçi, "Asgari ücrete çalışmak istemedik, sendikalaşma fikrimiz bu yüzden ortaya çıktı" diyerek, düşük ücretlerle geçinemediklerini ve sendikalı olmak istediklerini vurguladı. Ayrıca, patronun sendikalı işçilere baskı yaparak, istifaya zorladığını söyledi.

'KADIN İŞÇİLERE LAVABOLARI TEMİZLETTİLER'

İşten çıkarılan diğer işçiler, patronun 'küçülme' gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin yerine yeni işçi alımı yaptığını belirterek, mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı. Bir diğer işçi ise, “Kadın işçilere lavaboları ve giyinme odalarını temizlettiler. Sendikalaşmaya başladığımızda ise ‘asgari ücret artı 5 yevmiye’ teklif ettiler" dedi.

'KÜÇÜLME DEYİP İŞÇİ ATANLAR, İŞKUR’DAN İŞÇİ ALIYOR'

Sendikalı işçi sayısının arttığını fark eden patronun işçilerin E-devlet şifrelerini istemeye başladığını, sendikalı işçilerin istifaya zorlandığını söyleyen işçi, “E-devlet şifresini istemek suç. Patronlar hep bu suçu işliyor. Yasalar işçilerden yana değil. Çeşitli bahaneler bulunarak işimize son verildi. 'Küçülmeye gidiyoruz' denildi ama yeni fabrika açıyorlar. Bu nasıl küçülme? İŞKUR üzerinde bizi çıkardıktan sonra işçi alımı yapıldı. Hakkımız olanı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.



