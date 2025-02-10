Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:09

Serhat Kılıç yeni atv dizisi "Kardelenler"de 'Raci Korkmaz' karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Kardelenler dizisinin Raci'si Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Malatyalıdır. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu.

İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunu. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti.

2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır.

2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu.

2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.

SERHAT KILIÇHANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Nokta - Selim

2010 - Veda - Salih Bozok

2014 - Kış Uykusu - İmam Hamdi

2015 - Baskın Karabasan - Polis

2015 - Robinson Crusoe ve Cuma - Robinson

2019 - Topal Şükran'ın Maceraları - Selim

2020 - Mavzer - Veysi

2023 - Cenazemize Hoş Geldiniz - Necati

SERHAT KILIÇHANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000 - Bizim Evin Halleri - Karl Gurur

2006 - Hatırla Sevgili - Kamil Gündüz

2008-2009 - Yol Arkadaşım - İlker Elmastaş

2009 - Benim Annem Bir Melek - İbadullah-Azerbaycan asıllı iş adamı

2010-2011 - Ezel - Selim Uğurlu

2012-2016 - Seksenler - Ergun Plak, Ergun Sarı

2017 - Çember - Komiser Adem Karabay

2017-2018, 2019 - Söz - Çolak

2020 - Öğretmen - Taner Aslan

2021 - Maraşlı - Necati Türel

2021-2022 - Kuruluş Osman - Mihael Kosses

2023 - Tetikçinin Oğlu - Esat Uncular

2023-2024 - Kirli Sepeti - Feyyaz Ağırtaş

2025 - Kardelenler - Raci Korkmaz