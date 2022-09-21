‘Ortada Oyun’ ustaları Efeler’de

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:20

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinlikleri birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, yurttaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ‘Ortadaki Oyun’ adlı tiyatro oyunu 3 Ekim Pazartesi günü Efelerli sanatseverlerle buluşacak.

Veysel Diker’in yazıp yönettiği tek perdelik iki kişilik müzikli oyun, orta oyunu geleneğinin usta temsilcileri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in performansıyla sahnelenecek. Söz ve müziğin bambaşka bir atmosferde iç içe geçtiği güldürüyü izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden veya Efeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edebilecekler.