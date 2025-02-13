Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: ‘Siz nasıl belediyeyi bize vermezsiniz?’ diyerek ceza kesiyorlar

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:09

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:09

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin İlbank’tan aldığı payların her yıl düzenli olarak artarken 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin yönetime geçmesinin ardından payların azalmasına tepki gösterdi. Kaya, “Geçen yıl Ocak ayında belediyenin kasasına giren para 70 milyon 647 bin lira olurken, 2025’in Ocak ayında bu tutar 59 milyon 968 bin lira oldu! Her yıl artan para, belediye yönetimi bize geçtikten azalıyorsa, burada ciddi bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var demektir. Bu haksızlık da, ‘Ahmet Kaya’ya değil, Ortahisar'da yaşayan 330 bin 836 vatandaşımıza yapılmaktadır” dedi.

‘VATANDAŞLARA CEZA KESİYORLAR’

Muhalif belediyelere yapılan baskıların AKP iktidarının 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı yenilgiden kaynaklandığını belirten Kaya, “Birazcık vicdan sahibi olan bir insan, bu tabloyu incelediğinde hemen şu soruyu sorar; ‘Ortahisar Belediyesi’nin İlbank’tan aldığı ve 2020'den 2024'e kadar her yıl düzenli olarak pay, 2025'te neden bir anda düşüşe geçti?’ Nedeni çok açık, 2024’e kadar belediyeyi AKP yönetiyordu, Mart 2024’ten sonra belediye yönetimi değişti. İşte bunu hazmedemeyenler, Ortahisar’da yaşayan vatandaşlarımıza adeta, ‘Siz nasıl belediyeyi bize vermezsiniz?’ diyerek ceza kesiyorlar” ifadelerini kullandı. Söz konusu azalışın borç kesintileriyle açıklanamayacağını vurgulayan Kaya, “ıllardır bu belediyeyi AKP yönetirken neden kesinti yapılmamış da, şimdi yapılıyor? Üstelik bizden kesilen bu borçları, bizden önceki AKP yönetimi yapmadı mı?” sorularını yöneltti.

‘HİZMET ETMEYELİM İSTİYORLAR’

İlbank’tan gelen paranın personel giderlerini karşılamaya bile yetmediğini belirten Başkan Kaya, “Ocak ayı personel giderlerimiz 85 milyon 585 bin lira. Kasaya giren parayla bu giderlerin ödenmesi mümkün değil. Nasıl hizmet edeceğiz, nasıl maaş ödeyeceğiz? Halkımıza hizmet etmeyelim, çalışanımıza da maaş ödemeyelim istiyorlar” diye konuştu. Kaya, iktidarın tüm yüklenmelerine karşın hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini de sözlerine ekledi.