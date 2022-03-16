Ortaklar birbirine girmişti: Flash TV'ye kayyum atanıyor

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:54

İki yıl aranın ardından 2021 Ekim'inde ekranlara dönen Flash TV'ye, ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından kayyum atandı. Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyum tarafından yönetileceğini söyledi.

"YAYIN POLİTİKASI FON DESTEĞİYLE ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.

Mehmet Emin Göktuğ’un yazılı açıklaması şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Yeniden yayın hayatına başlayan eğlence ve reality şov programlarıyla bilinen televizyon kanalı Flash TV'nin kardeş ortakları arasında kriz çıkmıştı.

Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, mahkemede hakkını arayacağını duyurmuştu.

Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon' ifadelerini kullandı, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" demişti.

Flash TV’nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ ise 19 Ocak 2022'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.