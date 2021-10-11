Flash TV yayına başlamadan kriz çıktı: İki kardeş birbirine girdi
Yeniden yayın hayatına başlayacağı duyurulan ve iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yeni yayın politikası, yeni logosu ile yoluna devam edecek Flash TV'de ilk kriz yaşandı. Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi, Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, mahkemede hakkını arayacağını duyurdu.
Eğlence ve reality şov programlarıyla bilinen televizyon kanalı Flash TV, 11 Ekim (yarın) 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Eğlence programlarının yer aldığı eski yayın anlayışından farklı olarak haber ve mizahın iç içe olacağı yeni formatla ekranlara geri dönecek olan Flash TV'de yayın başlamadan kriz başladı.
Medyaradar'da yer alan habere göre; iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına döndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itirazlarda bulundu.
'KANALIN YÜZDE 50'Sİ BENİM' DEDİ
Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede aracağını söyledi.
Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon' ifadelerini kullandı, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" dedi.
Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şu şekilde:
Flash TV Yayınları, TÜRKSAT Frekans: 12.685 Mhz. Sym: 30.000 Pol Ver: Dikey. Kablo TV: 47. Kanal. Dsmart: 274. Kanal'dan izlenebilecek.
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