Ortaköy’de 'güvenlik' dehşeti: 1’i kadın 3 kişiyi dakikalarca darbettiler
Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca darbedildi. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.
Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü.
Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
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