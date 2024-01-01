Ortaköy'de toplananlar yılbaşına havai fişek gösterisiyle girdi
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Ortaköy Meydanı oldu. Yılbaşına dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi.
Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı.
Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.
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