Ortaköy'de toplananlar yılbaşına havai fişek gösterisiyle girdi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:44

Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı.

Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.