Ortaköy'ün ardından şimdi de Beylikdüzü... Bodyguardlar aralarına alıp darbetti!
İstanbul Beylikdüzü'nde, eğlence mekanına gelen 2 müşteri, iddiaya göre hesap ödemediği için işyerinin bodyguardları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında, 25 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde; iki kişi eğlence mekanında eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemede sıkıntı yaşadı.
Bunun üzerine işyerinin bodyguardları hesabı ödeyemeyen iki kişiyi dışarı çıkarıp tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
GRUBUN ARASINDA KALDILAR
Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp darbettiği görülüyor.
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