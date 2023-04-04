Ortalık savaş alanına döndü... Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga: 1 ölü

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:43

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:45

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü iddiaya göre; Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.