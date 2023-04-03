Tekirdağ’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:45
Tekirdağ’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak üzerinde; aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateş sonucu endişe yaşayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arbede güçlükle önlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ferdi Gezer ile yeğeni, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı kavga ile ilgili 8 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor. 

 


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