Ortalık savaş alanına döndü: Başakşehir'de sopalı ve kürekli kavga!

Başakşehir’de çıkan kavgada kalabalık iki grup kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:37
Ortalık savaş alanına döndü: Başakşehir'de sopalı ve kürekli kavga!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada kalabalık grup birbirlerine kürekler ve sopalarla saldırdı.

Kavga anları bir yurttaşın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü.

Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.


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