Ortalık savaş alanına döndü: Başakşehir'de sopalı ve kürekli kavga!
Başakşehir’de çıkan kavgada kalabalık iki grup kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada kalabalık grup birbirlerine kürekler ve sopalarla saldırdı.
Kavga anları bir yurttaşın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü.
Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- 'Minik serçe' parayı az buldu
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Erdoğan'dan muhabire: Naber kız?