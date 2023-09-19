Kavga görüntüleri gündem olan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci ifade verdi

Kavga ettikleri görüntüler gündem olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci hakkında işlem yapıldı. İki ismin ifadelerinin alındığı, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:44
Kavga görüntüleri gündem olan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci ifade verdi
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Sosyal medyada tartışan ve dün kavga ettikten sonra o ana dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin ifadeye çağrıldığı belirtildi.

"KAVGA ETMEDİK, MÜSABAKA YAPTIK"

İki isim birbirinden şikâyetçi olmadığı aktarıldı. Öte yandan Kaan Kazgan’ın ifadesinde “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık” dediği aktarıldı. 

Savcılığın ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından da adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıkmıştı. 

Birbirlerini düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek dün kavga etmişti. Kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona ermişti.  Kavganın ardından Kaan Kazgan, yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaşmıştı.

İkilinin kavga ettiği görüntüler ise, sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. 


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