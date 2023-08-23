Ortalık savaş alanına döndü... Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:58
Ortalık savaş alanına döndü... Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca’yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


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