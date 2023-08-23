Ortalık savaş alanına döndü... Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Giresun’un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca’yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!