Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." dedi. Bu açıklamanın ardından levant fındığın ne olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Levant fındık ne demek? Levant fındık nedir? Levant Fındık ile Giresun fındık arasındaki farklar neler? İşte ayrıntılar...

LEVANT FINDIK NEDİR?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara levant fındık denir.Levant fındık yetiştirildiği lokasyona göre; Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak adlandırılır.

GİRESUN KALİTE FINDIK NEDİR?

Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.

LEVANT FINDIK İLE GİRESUN FINDIK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Levant fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içerir. Levant fındıklar dış ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün olarak bilinirler.