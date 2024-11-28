Ortalık savaş alanına döndü: 'Servis ihalesi' kavgası!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüs servisi ihalesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis havaya ateş açarak kavgayı durdurabildi.
Olay, Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Doğubayazıt Belediyesi tarafından açılan minibüs ihalesini kaybeden grup, ihaleyi kazanan gruba durağın anahtarını teslim etmek istemeyince tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları sığınmak için işyerlerine girdi. Ancak kavga buralarda da devam etti. Kavgada 6 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
12 GÖZALTI
Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 12 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri, minibüsçülerin ana durağında önlem aldı.
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