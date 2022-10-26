Ortalık savaş alanına döndü: Şişli'de 'kasklı' kavga

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:29

İzzetpaşa Mahallesi Otluk Sokak üzerinde, pazartesi akşam saatlerinde; sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

KASKLARLA BİRBİRLERİNE VURDULAR

Kısa sürede birbirine giren grup üyeleri motosiklet kaskları ile de birbirlerine vurdu.

Bir grubun aşağıya doğru kaçsa da diğer grup onları takip etti. Yaşanan tartışma ve kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, bir anda karşı karşıya gelen grup üyelerinin tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine vurması görülüyor. Bazıları da motosiklet kaskı ile diğerlerinin kafasına vurduğu görülüyor.