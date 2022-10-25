Pendik’te sokak satıcısı iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

25 Ekim 2022 Salı, 19:32

Pendik, Kurtköy Mahallesi, Soydaş Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; kamyonetle sarımsak satan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, sokağı trafiğe kapatarak çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, kaçan diğer satıcıları bulmak için çalışma başlattı.

Bir mahalleli kavgaya ilişkin olarak,"İki sarımsak satan grup arasında tartışma çıktı. Birbirlerine saldırdılar. 15-16 yaşındaki bir çocuk kendi amcaoğlunu bıçakladı. Çocuk sonra kaçtı. Bir araç diğerine vuruyor. Daha sonra araçtan inerek camlarına vurarak kavga başladı. Biz de koştuk. Koşana kadar bıçak darbesini almıştı. Sağlık ekiplerini aradık. Ambulans gelmeyince ağabeyi bıçaklanan kişiyi hastaneye götürdü" dedi.