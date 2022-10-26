Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde C.S. (14) ve M.K. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.S. gözaltına alındı.
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