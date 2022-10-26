Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:35

Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde C.S. (14) ve M.K. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.S. gözaltına alındı.