Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:35
Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde C.S. (14) ve M.K. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.S. gözaltına alındı.


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