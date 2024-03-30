Ortalık savaş alanına döndü... Sokak ortasında sopalı kavga!

Sultangazi'de komşular arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya döndü. O anlar başka bir mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:41
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Olay, gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında başlayan kavgada, sopalar ile komşular birbirlerine vururken bazı erkeklerin kadınlara saldırdığı görüldü.

Mahalleyi birbirine katan kavgayı başka bir mahalle sakini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

 


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