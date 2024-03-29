Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki Kademcan’ın öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:02
Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı
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Olay, geçen günlerde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' sebebiyle iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle M.E. ve E.K.D. kaçmaya çalışırken M.E. grubu korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti.

Ancak grubun üzerlerine geldiğini gören M.E. iddiaya göre bir kez daha ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan kurşunlar 16 yaşındaki Kademcan Çiçek’e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kademcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, E.K.D. yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ateş ettiği değerlendirilen M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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