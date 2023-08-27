Ortalık savaş alanına döndü... Van’da feci kaza: 14 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatan minibüste bulunan 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:04
Ortalık savaş alanına döndü... Van’da feci kaza: 14 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi’nde meydana geldi.

ARKA LASTİĞİ PATLADI

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ADT 405 plakalı Ford marka minibüsünün arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gevaş ve Van’daki hastanelere kaldırıldı.


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Van trafik kazası kaza

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