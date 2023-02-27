Ortaokul öğrencisi, tartıştığı 5 arkadaşını bıçakladı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:02

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:03

Karaağaç Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi G.F. ve 5 arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklı tartışma başladı. Tartışma esnasında G.F., 5 arkadaşını bıçakla yaraldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çocukları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. G.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.