Denizli'de dehşet: Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde lise öğrencisi K.G. (16), tartıştığı babası ambulans şoförü Hakan G.'yi (52) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Gültepe Mahallesi Işık Evler Sitesi'ndeki evde, saat 07.00 sıralarında; lise öğrencisi K.G., tartıştığı babası Hakan G.'yi pompalı tüfekle başından vurdu. Bu sırada silah sesini duyup, aşağı kata inen K.G.'nin ablası, sinir krizi geçirdi.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen ekipler, Hakan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan G.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise K.G.'yi gözaltına aldı.
BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Ambulans şoförü Hakan G.'nin eşinin Buldan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu, olay sırasında görevde bulunduğu öğrenildi. Hakan G.'nin, boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit ettiği, bu nedenle tartıştıkları oğlunu da sürekli dövdüğü öne sürüldü.
Soruşturma sürüyor.
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