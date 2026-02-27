Ortaokulda ‘ilahili zil’ tartışması: Tepki gösteren veli gözaltına alınmıştı…Çocuğuna akran zorbalığı iddiası!

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu İlkokulu’nda teneffüs zilinin Ramazan etkinlikleri kapsamında “Kâbe’de Hacılar” ilahisiyle değiştirilmesi tartışma yarattı. Uygulamaya tepki gösteren veli Soner Akbal, okul müdürüyle yaptığı görüşmeyi kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

Akbal’ın paylaşımının ardından bazı yerel medya organları ve kurumlar tarafından hedef gösterildiği belirtilirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Önce ifadeye çağrılan Akbal daha sonra gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Akbal, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eğitim-Sen ve Veli-Der’in de aralarında bulunduğu 19 kurum, yaptıkları basın açıklamasında velinin tepkisinin meşru olduğunu savunarak laik ve bilimsel eğitim vurgusu yaptı. Açıklamada Akbal’ın sözlerinin çarpıtıldığı ifade edildi.

Akbal’ın avukatı Eray Akbal, müvekkilinin “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkarıldığını belirterek, okul müdürünün kamusal alanda görev yaptığını ve video kaydının özel hayat kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Bianet’ten Abbas Vural’a konuşan avukat Eray Akbal, ayrıca müvekillinin çocuğunun oruç tutmadığı için okulda akran zorbalığına uğradığını iddia ederek, velinin bu konuda şikâyette bulunmak üzere gittiği okulda böyle bir zil sesiyle karşılaşmasının ardından verdiği tepkinin oldukça anlaşılır olduğunu söyledi.