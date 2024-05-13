OSB’ye operasyon: Binlerce fişek ele geçirildi!

Kırıkkale’de polis ekiplerince kargo aracında yapılan aramada 10 litre kaçak etil alkol, OSB’de bulunan bir işyerinde de 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:07
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan ve bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şehirler arası taşımacılık yapan kargo firmasına ait araçta kaçak alkol olduğu tespit edildi. 

Kargo aracında yapılan aramada, 10 litre etil alkol ve 3 adet alkol yapım kiti ele geçirildi.

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan bir iş yerine düzenlenen operasyonda da 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabancaya el konuldu. 

Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


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