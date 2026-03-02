OSİAD 35. Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) 35. Mali Genel Kurulu, OSİAD Talay Konferans Salonunda başarıyla gerçekleştirildi. OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Esat Hisarcıklılar ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Mali Genel Kurulu’na, Başkan Vekili Tamer Tuğlu, Başkan Yardımcıları Ö. Tayfun Angın, Mert Taş, Genel Sekreter Av. Emrah Çağrı Yeni, Sayman Ahmet Erbasan, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Öztuna, Gülşen Sucu İnal, Begüm Beyazkılıç Yılanlı, Mehmet Hakan Atalay, İsmail Kayaaslan, İhsan Akalın, Ali Pehlivan, Mustafa Selim Köse, Av. Elif Şahin, Şebnem Kurt, Ali Dingin, Denetim Kurulu Üyeleri Gürkan Balasar, Ömer Soylu, Ali Turan ve Emrah Özkan da katıldı.

Divan kurulu başkanlığını OSİAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci'nin yaptığı mali genel kurulda, OSİAD Önceki Dönem Başkanlarından Suat Hisarcıklılar, Mehmet Akyürek, Ahmet Kurt, OSİAD Akademi Başkanı Atila Çınar, OSİAD A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Akman Karakülah, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Lojistik Üssü Başkanı İsmet Beyazkılıç ve OSİAD üyeleri de yerlerini aldı.

Mali genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Esat Hisarcıklılar; yönetimdeki bir yılın üst düzey başarılarını ve faaliyetlerini anlatırken, sanayicinin karşılaştıkları sorunların ve yaşama geçirilmesi gereken çözüm önerilerinin de altını bir kez daha çizdi. Önceki yönetimden devraldıkları bayrağı yukarıya taşımak için daha da fazla çalışacaklarını söyleyen Başkan Hisarcıklılar; üretimi, istihdamı, ihracatı, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünleri merkezine alan bir OSİAD anlayışıyla yola devam edeceklerini de ayrıca belirtti.