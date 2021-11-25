Osman Gürün: Kur artışının belediyeye maliyeti 1 milyar 80 milyon TL!

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:58

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, döviz kurlarındaki artışın belediyeye maliyetinin 1,80 milyon TL olduğunu belirtti.

Gürün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kur artışı nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin kaybı 1 milyar 80 milyon TL. Bu parayla şehrimize 1.000 kilometre sıcak asfalt, 18 atıksu arıtma tesisi veya 1.800 km içme suyu hattı yapabilirdik." ifadelerini kullandı.