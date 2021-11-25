Osman Gürün: Kur artışının belediyeye maliyeti 1 milyar 80 milyon TL!
Döviz kurlarındaki artışla ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Kur artışı nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin kaybı 1 milyar 80 milyon TL" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, döviz kurlarındaki artışın belediyeye maliyetinin 1,80 milyon TL olduğunu belirtti.
Gürün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kur artışı nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin kaybı 1 milyar 80 milyon TL. Bu parayla şehrimize 1.000 kilometre sıcak asfalt, 18 atıksu arıtma tesisi veya 1.800 km içme suyu hattı yapabilirdik." ifadelerini kullandı.
Kur artışı nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin kaybı 1 milyar 80 milyon TL. Bu parayla şehrimize 1.000 kilometre sıcak asfalt, 18 atıksu arıtma tesisi veya 1.800 km içme suyu hattı yapabilirdik.— Osman Gürün (@osmangurun) November 24, 2021
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