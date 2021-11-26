Osman Gürün'den üreticilere: Allah aşkına toprağınıza sahip çıkın

26 Kasım 2021 Cuma, 16:16

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Tarlanıza geliyoruz” projesi kapsamında uzun süredir bakımını yaptığı çifti Ayşe Doğan’ın tarlasında düzenlenen bir dizi etkinlikle zeytin hasadı yaptı.

Menteşe İlçesi Fadıl Mahallesinde gerçekleşen zeytin hasadı etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Gürün ve tarla sahibi Ayşe Doğan birlikte hasadı başlatarak zeytin silkelediler. Zeytin hasadına başlayan tarla sahibi Ayşe Doğan, “Geçen yıllarda benim 10 dekarlık tarlamda toplam 500- 750 litre civarında zeytinyağı çıkıyordu. Ama bu yıl gözle görünün bir artış var. Büyükşehir’in ekipleri belli aralıklarla tarlama geldi. İncelediler, gübresinin ölçülerini, ne yapmamız gerektiği konusunda eğitim verdiler. Zamanında atılan ilaçlar ve diğer işler sayesinde bugün artan mahsulümü topluyorum. Mazot, gübre diğer giderlerimiz arttı. Bugün artan mahsulümüz bize nefes aldırdı.” dedi.

İlk hasadın ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada yaptığı konuşmada köylülerin tarlalarını satmaması için uyardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin uzun süredir kullandığı “Toprağını satma ürünü sat” sloganını hatırlatan Başkan Osman Gürün, “Bugün zeytin hasadını bir nevi şenliğine çevirdik. Uzun süredir slogan olarak “Toprağını satma, ürününü sat” diyoruz. Biz bunu söylediğimizde toprağın değeri kalmamıştı. Ürünün değeri de çok azdı. Hala ürünün değeri yok. Ama Türkiye’de ve Dünya’da öyle bir noktaya geldik ki, en kıymetli varlık üretilen ve üreten toprak oldu. Muğla’mız çok rağbet görüyor. Buradan aldıkları toprakları daha büyük fiyatlara satıyorlar. Toprağımızı satmayalım. Bizim en büyük problemimiz toprağı işleyecek genç nüfus azaldı. Bugün zeytinyağının litresi 43 lira. Kesinlikle bu rakamda kalmayacak ve topraktan üretilen her şeyin fiyatı artacak. Artık kendimiz üretmemiz gerekiyor. Bizim bir adetimiz vardır, yeri satacağımız zaman önce komşuya sorulurdu yabancıya gitmesin diye. Şimdi öyle değil. Allah aşkına toprağınıza sahip çıkın. Çok müşkül durumda olan biri varsa onu toplayın derleyin köyden biri alsın. Oda olmuyorsa Muğla’da bu işi yapacak el olmayan hemşerimize verilsin. Ama o toprak işlensin. Tarlalarınızı satmayın, işleyin” dedi.