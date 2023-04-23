Osman Kavala 2000 gündür hapiste

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:52

Güncelleme: 23.04.2023 - 10:57

Fotoğraf: Kerem Uzel

Gezi davasından tutuklanan iş insanı Osman Kavala, AİHM’in serbest bırakılmasına yönelik kararına rağmen tam 2000 gündür tutuklu. 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım 2017'de Gezi olaylarını finanse etme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Gezi eylemlerine ilişkin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında, TCK'nin 309. maddesinde düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamaları ile tutuklanmasına karar verildi.

Kavala hakkında verilen tahliye kararları yeni suçlamalarla bozuldu ve tutukluluğu devam etti.

AİHM, 10 Aralık 2019'da aldığı kararda, Osman Kavala'nın tutuklanması ve tutuklu yargılanmasının onu susturmak ve diğer insan hakları savunucularının cesaretini kırmak amaçlı olduğunu belirtmiş, Türkiye hükümetinden Kavala'nın bir an önce serbest kalması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye, bu kararlara uymadı ve 25 Nisan 2022'de sonuçlanan Gezi davası yargılama süreci sonunda Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer 7 sanığa 18'er yıl hapis cezası verdi.

"BU BAYRAM GÜNÜNÜ KARARTIYOR"

İletişim yayınları 2000 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osman Kavala'nın ulusal hukuku bağlayan AİHM kararlarına rağmen hapiste tutulmaya devam edilmesi, bu bayram gününü karartıyor.

Bugün Osman Kavala'nın hapisteki 2000. günü.

2000 gün, yaklaşık 5,5 yıl demek.

2000 gün, 65 ay demek.

2000 gün, 285 hafta demek.

2000 gün, 48 bin saat demek.

Özgürlükten yoksun geçen bu kadar uzun bir zaman, bu ulusal egemenlik gününde, cumhuriyeti 100 yıllık tarihinin unutulmayacak zulümlerinde, adaletsizliklerinden biri olarak hatırlanacak. "