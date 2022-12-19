Osman Kavala'yı etkileyen Nermin Abadan Unat desteği: 'Hepimize tarihi bir uyarı'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi gündemdeki yerini koruyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye), ardından uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren siyaset sosyoloğu ve Türkiye'de iletişim biliminin öncülerinden 101 yaşındaki Prof. Nermin Abadan Unat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’deki mitinge gitmişti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen iş insanı Osman Kavala, Unat'ın Saraçhane'yi ziyareti sonrası eşi Ayşe Buğra aracılığıyla İsmail Küçükkaya'ya bir not gönderdi.

"HEPİMİZE TARİHİ BİR UYARI"

Unat'ın Saraçhane'ye gitmesinden çok etkilendiğini ifade eden Kavala, "Bu davranışının hepimiz için tarihi bir uyarı olduğuna inanıyorum" dedi.

Kavala'nın Küçükkaya'ya gönderdiği notta şu ifadeler yer aldı:

"Hepimizde infial yaratan İmamoğlu kararından sonra Nermin Abadan Unat'ın Saraçhane'ye gelmiş olduğunu öğrenmek beni çok etkiledi. Nazi dönemini yaşamış ve gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olan Almanya'da yargının ne hale geldiğine şahit olmuş bir bilim insanı olan Nermin Hanım'ın bu davranışının hepimiz için tarihi bir uyarı olduğuna inanıyorum."