Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi kimdir?

Bolu'da Kartalkaya'da meydana gelen yangında 78 yurttaş hayatını kaybetti. Ancak bu büyük felaketin ardından kimse istifa etmedi. Akıllara 10 yıl önce İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendisin intiharı geldi. Peki, Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi kimdir?

Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi kimdir?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:57

Bolu Kartalkaya'daki otel yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından kendini sorumlu hissedip istifa eden kimse olmadı. Sosyal medyada ise 10 yıl önce İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendisin intiharı gündem oldu. Peki, Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi kimdir? 

KİSHİ RYOİCHİ KİMDİR?

Osman Gazi Köprüsü projesinde görev alan Japon mühendislerden biriydi. 2015 yılında köprü inşaatında meydana gelen geçici yürüme yolu halatlarının kopması nedeniyle vicdani bir sorumluluk hissederek yaşamına son verdi. Maket bıçağıyla hayatına son veren 51 yaşındaki Kishi Ryoichi’nin kaldığı şirket misafirhanesinde, “İnsanlar büyük emek harcadı. Kopmanın sorumluluğu bana ait” notunu bıraktı.

Bu üzücü olayın ardından, Yalova’nın Altınova ilçesinde Kishi Ryoichi’nin anısını yaşatmak amacıyla bir "Haysiyet Anıtı" dikildi Anıt, Japon mühendislik etiğini, özveriyi ve iki ülke arasındaki dostluğu simgelemektedir. 


Etiketler: #Kishi Ryoichi #kimdir?

İlgili Haberler

Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir? Grand Kartal Oteli'nin ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu ne dedi?

Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir? Grand Kartal Oteli'nin ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu ne dedi?
Kartalkaya Grand Kartal Otel'in yetkilisi Halit Ergül kimdir?

Kartalkaya Grand Kartal Otel'in yetkilisi Halit Ergül kimdir?
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler