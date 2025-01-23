Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:57

Bolu Kartalkaya'daki otel yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından kendini sorumlu hissedip istifa eden kimse olmadı. Sosyal medyada ise 10 yıl önce İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendisin intiharı gündem oldu. Peki, Osmangazi Köprüsü'nde çalışan Japon mühendis Kishi Ryoichi kimdir?

KİSHİ RYOİCHİ KİMDİR?

Osman Gazi Köprüsü projesinde görev alan Japon mühendislerden biriydi. 2015 yılında köprü inşaatında meydana gelen geçici yürüme yolu halatlarının kopması nedeniyle vicdani bir sorumluluk hissederek yaşamına son verdi. Maket bıçağıyla hayatına son veren 51 yaşındaki Kishi Ryoichi’nin kaldığı şirket misafirhanesinde, “İnsanlar büyük emek harcadı. Kopmanın sorumluluğu bana ait” notunu bıraktı.

Bu üzücü olayın ardından, Yalova’nın Altınova ilçesinde Kishi Ryoichi’nin anısını yaşatmak amacıyla bir "Haysiyet Anıtı" dikildi Anıt, Japon mühendislik etiğini, özveriyi ve iki ülke arasındaki dostluğu simgelemektedir.