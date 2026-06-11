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Osmaniye'de cezaevinin önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Osmaniye'de cezaevinin önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

11.06.2026 16:03:00
Güncellenme:
AA
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Osmaniye'de cezaevinin önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Toprakkale ilçesinde cezaevinin önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince durdurulan çalıntı araçtaki şüpheliler A.Y., F.A. ve G.E. gözaltına alındı.
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Tüysüz beldesindeki Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne giden 3 zanlı, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişilere tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçla kaçmaya çalışırken kaza yapan zanlılar, yolda önünü kestikleri bir sürücünün otomobilini gasbetti. Polis ekiplerince Musa Şahin Bulvarı'nda durdurulan çalıntı araçtaki şüpheliler A.Y., F.A. ve G.E. gözaltına alındı.

Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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