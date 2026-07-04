Osmaniye'de Gelecek Partisi'nden 300 kişi AKP’ye katıldı

AKP Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası gerçekleşen katılım töreninde yeni üyelere rozetleri AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, AKP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, AKP MKYK Üyesi İsmail Kaya tarafından takıldı.

Program sonrası birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kurucu Başkan Mustafa Saygılı ve beraberindeki grubun AK Parti teşkilatına katılımının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.