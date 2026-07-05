Osmaniye'de kazaya karışan minibüs kıraathaneye daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kadirli ilçesi Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.P. yönetimindeki 01 RH 312 plakalı pikap ile karşı yönden gelen İ.E. idaresindeki 80 ADC 893 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan kıraathaneye dalarak oturan vatandaşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kıraathanede oturan Orhan İncirbölen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.K., İ.G. ve F.A., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Orhan İncirbölen’in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.