Osmaniye'de mezuniyet töreni için evden çıkan liseli kızdan iki gündür haber alınamıyor

Anne Emine Kocaoğlu, yaptığı açıklamada, kızının 21 Mayıs Salı sabahı staj için evden ayrıldığını, öğleden sonra ise döndüğünü anlattı.

Kızının önce kuaföre gideceğini, ardından da mezuniyet törenine katılacağını söyleyerek evden ayrıldığını ifade eden Emine Kocaoğlu, "Ancak saat 20.00-20.30 sıralarında arkadaşları, Özgenur’un mezuniyet törenine gelmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söylediler. Biz de endişe etmeye başladık. Özge mezuniyet için günler öncesinden hazırlanmıştı" dedi.

''HİÇBİR İZ BULAMADIK''

Uzakta çalışan eşi ile oğullarına haber verdiğini bildiren Emine Kocaoğlu, "Hiçbir şekilde kızımıza ulaşamadık. Telefonları kapalı. Emniyete gittik, kayıp ilanı verdik. Biz aramaya başladık, hiçbir iz bulamadık" diye konuştu.

Anne Emine Kocaoğlu gözyaşları içinde, “Kızım neredeysen çık gel, lütfen. Allah rızası için sana yalvarıyorum, sağ ya da ölü bulunmanı istiyorum. Yetkililere sesleniyorum, benim kızımı bana teslim etsinler” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Emniyet güçleri Özgenur Kocaoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı.