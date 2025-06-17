Osmaniye’de suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6-13 Haziran tarihleri arasında meydana gelen "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "iş yeri kurşunlama", "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" gibi ağır suçları kapsayan 10 ayrı olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Olay bölgelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin polis kovalamamasının ardından kaza yapıp yaya olarak kaçmaları, işyeri kurşunlamaları ve kundaklama anları da yer aldı.