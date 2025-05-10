'Kayhanlar' suç örgütüne 20 ilde operasyon: 900 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:02

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:05

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte ürün satışı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık ve sazan sarmalı yöntemiyle toplam 16 milyon TL’lik vurgun yapan bir şebekeyi takibe aldı.

96 KİŞİ DOLANDIRILDI

96 kişinin dolandırılması üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin H.K. (34) liderliğinde "Kayhanlar" olarak adlandırılan organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgütün 20 ilde uzantılarının bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5 gün önce eş zamanlı Adana merkezli olarak İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Elazığ, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Burdur’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.’nin (27) de bulunduğu 87 şüpheli yakalandı.

900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 18 araç, 16 arsa, 5 konut, 1 iş yeri, 11 bahçe ve 11 tarlaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 900 milyon TL olduğu bildirildi. Şüpheli H.K. ve kardeşlerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 250 bin TL nakit para ile 1 kilo 100 gram altın ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

87 şüpheli Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ifadesi alınan şüphelilerden suçlamaları reddeden örgüt lideri H.K.’nin, "Düşmanlarım tarafından bana komplo kuruldu. Çok fazla düşmanım var. Dolandırıcılıkla işim olmaz, adımı kullanarak beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.’ninde aralarında bulunduğu 55 şüpheli tutuklandı. 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.