Osmaniye'den acı haber: Arazöz devrildi, 1 işçi hayatını kaybetti

13.08.2025 10:40:00
Haber Merkezi
Osmaniye'de orman yangınına müdahale için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, dört işçi de yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayı sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla duyurdu: 

"Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

