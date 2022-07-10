Prof. Dr. Bengi Semerci, ‘Kurban kesimini izletmek çocuklarda travma yaratabilir’

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Kurban Bayramı’nda çocukların önünde kesilen kurbanlıklar, ilerleyen zamanlarda çocuklar üzerinde travma yaratabiliyor. Çocuk, genç ve erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, bir başka canlıya acı çektirmenin, kesimin sağlıksız yapılmasının ve kesim sonrası toplum sağlığını tehdit edecek süreçlerin dinin gerekleriyle uyuşmadığına dikkat çekti.

Semerci, bunun çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin de “Bir yandan hayvan sevgisi aşılamaya çalışırken diğer yandan gözlerinin önünde kesilen, can verirken izlettirilen hatta alınlarına kan sürülen çocuklar var. Adeta onlar da kurban edilmiş oluyorlar” dedi. Sevap işlemek isterken çocuklara karşı günah işlendiğini dile getiren Semerci, “Çocukların ruhları yaralanıyor, şiddeti öğretmenin bir parçası oluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Semerci, her yıl Kurban Bayramı sonrası hastanelere artan uyku bozuklukları, korkular, güvensizlikler, gece işemeleri ve rüyalara giren kurban sahneleri nedeniyle başvurular olduğunu söyledi.